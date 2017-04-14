Увага! Починають діяти нові рахунки
Головне управління ДФС у Херсонській області повідомляє: з 11.04.2017 починають діяти нові рахунки для зарахування надходжень по наступних кодах класифікації доходів бюджету:
- (ККДБ) 14020900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)/ Мотоцикли і велосипеди.
- (ККДБ) 14030900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)/ Мотоцикли і велосипеди.
- (ККДБ) 14020900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)/ Мотоцикли і велосипеди.
- (ККДБ) 14030900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)/ Мотоцикли і велосипеди.