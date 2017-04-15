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Жить стало легче: херсонцы теперь могут не использовать печати

Президент одобрил отмену обязательного использования печатей: он подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями» (№ 4194). Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Документ исключает из ряда законодательных актов требования об обязательном использовании печатей (независимо от их наличия у субъектов хозяйствования) и необходимость использования печатей во взаимоотношениях субъектов хозяйствования с государственными органами и органами местного самоуправления.

С принятием Закона исключается возможность признания документа (соглашения, сделки) недействительным (незаключенным, несовершенного) в связи с отсутствием оттиска печати.

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