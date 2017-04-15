Титульные списки не утвердили. Будут искать новые подходы к их формированию
Исполком Херсонского городского совета не утвердил титульные списки капитального ремонта жилищного фонда и лифтового оборудования на 2017 год. Это случилось после жаркой дискуссии городского головы и представителей общественного движения за развитие ОСМД.
Более того, Станислав Путилов предложил ввести новую процедуру утверждения титульных списков, согласно которой, члены исполкома должны были получать и обсуждать проекты в течение месяца.
"Гривна. Новый формат" рассказала более подробно о дискуссии между городским головой и представителей Движения ОСМД Людмилой Чайкой. Цитируем по изданию: "Представитель общественности Людмила Чайка рассказала членам исполкома: комиссия по ЖКХ рассматривала списки 2 раза и так и не утвердила. Они отличаются, почему – чиновники не разъясняют.
«Мы получили списки отремонтированных за 5 лет домов, есть дома, которые по критериям департамента ЖКХ не могут попадать в новый «титул» (ремонтировались 2-3 раза)».
Она выступила от «Движения развития ОСМД» и озвучила обращение отложить вопрос из-за отсутствия прозрачности и несоблюдения критериев и создать рабочую группу, в которую включить глав ОСМД (до 60% от состава группы).
Мэр был против. В ходе перепалки с главами ОСМД он заявил, что их крыши и проводка – это их проблема. А если выделять деньги на ремонты домов ОСМД, то нужно выделять деньги и на дома ЖСК, частный сектор.
«Почему городская община за счет всех людей должна выполнять вам ремонт?» - заявил он.
Люди отвечали: а за счет чего они будут финансировать ремонты, если 50% жильцов на субсидиях, которые не перечисляются? Ответа не было.
Миколаенко заявил: «Группу создавайте, но включайте ЖСК и частный сектор». В итоге исполком не поддержал выделение денег на «титулы». «Давайте направлять не на жилой фонд, а на дороги!» - заявил мэр."