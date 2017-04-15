Титульные списки не утвердили. Будут искать новые подходы к их формированию

Исполком Херсонского городского совета не утвердил титульные списки капитального ремонта жилищного фонда и лифтового оборудования на 2017 год. Это случилось после жаркой дискуссии городского головы и представителей общественного движения за развитие ОСМД.

Мы вчера уже писали о том, что Координационный совет Движения за развитие ОСМД решил обратиться к членам исполкома с предложением перенести утверждение титульных списков выделения бюджетных денег на ремонт многоквартирных домов на более поздний срок до выработки ясных критериев формирования титульных списков.

Несмотря на критику предложений представителей ОСМД, которая прозвучала со стороны Херсонского городского головы Владимира Миколаенка, большинство членов Исполкома Херсонского городского совета решила отложить этот вопрос.

Поддержали общественность = Станислав Путилов, Садияр Мамедов (квота Блока Петра Порошенка), Николай Ставицкий (Радикальная партия Олега Ляшка), восстановленная в должности заместитель городского головы Инна Трибух, Виктория Вагнер (квота Миколаенка).

Более того, Станислав Путилов предложил ввести новую процедуру утверждения титульных списков, согласно которой, члены исполкома должны были получать и обсуждать проекты в течение месяца.

"Гривна. Новый формат" рассказала более подробно о дискуссии между городским головой и представителей Движения ОСМД Людмилой Чайкой. Цитируем по изданию: "Представитель общественности Людмила Чайка рассказала членам исполкома: комиссия по ЖКХ рассматривала списки 2 раза и так и не утвердила. Они отличаются, почему – чиновники не разъясняют.

«Мы получили списки отремонтированных за 5 лет домов, есть дома, которые по критериям департамента ЖКХ не могут попадать в новый «титул» (ремонтировались 2-3 раза)».

Она выступила от «Движения развития ОСМД» и озвучила обращение отложить вопрос из-за отсутствия прозрачности и несоблюдения критериев и создать рабочую группу, в которую включить глав ОСМД (до 60% от состава группы).

Мэр был против. В ходе перепалки с главами ОСМД он заявил, что их крыши и проводка – это их проблема. А если выделять деньги на ремонты домов ОСМД, то нужно выделять деньги и на дома ЖСК, частный сектор.

«Почему городская община за счет всех людей должна выполнять вам ремонт?» - заявил он.

Люди отвечали: а за счет чего они будут финансировать ремонты, если 50% жильцов на субсидиях, которые не перечисляются? Ответа не было.

Миколаенко заявил: «Группу создавайте, но включайте ЖСК и частный сектор». В итоге исполком не поддержал выделение денег на «титулы». «Давайте направлять не на жилой фонд, а на дороги!» - заявил мэр."



