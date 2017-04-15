Завтра Движение ОСМД будет требовать переработать титульные списки

Координационный совет руководителей комитетов общественного Движение развития Обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) Херсона определился в своей позиции по вопросу утверждения титульных списков* и зовет на завтрашнее заседание исполкома представителей ОСМД города, чтобы требовать пересмотра титульных списков.

Главная цель завтрашней акции - пересмотреть подходы к созданию титульных списков. Завтра будет предложено Исполкому создать Рабочую группу из депутатов и представителей ОСМД города (60% от состава группы согласно рекомендациям постоянной депутатской комиссии по ЖКХ). Также будет предложено включить в рабочую группу представителей Движения развития ОСМД. Херсона, Ассоциации председателей "Бок о бок" и других желающих приобщиться к конструктивному сотрудничеству представителей ОСМД, в т.ч. из совета председателей ОСМД при Херсонском городском голове.





Цель работы группы во-первых, пересмотреть существующие критерии и приоритетность попадания в титульные списки домов всех форм собственности. Во-вторых, детальный просмотр домов, предложенные в теперешних титулах (документальный и фактический, с выездом на дома.

*Титульные списки: это списки многоквартирных домов, на капитальный ремонт которых выделяются бюджетные средства.

Информацию сообщила Людмила Чайка



