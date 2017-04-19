Владимир Миколаенко о титульных списках: Мы перебросим все эти деньги на дороги
Почему так произошло, корреспондент ХЕРСОН онлайн попросил прокомментировать Владимира Миколаенко:
"Титульные списки не приняты потому, что в этот сугубо хозяйственный вопрос вмешалась политика. Нужно делать анализ прохождения отопительного сезона, чтоб понимать, как "отработал" жилой фонд. И получать выводы специалистов о том, какой дом больше нуждается.
Общественности, конечно же, надо эту информацию показывать, но практика говорит, что те же главы ОСМД обычно защищают интересы своих домов, а не тех, кому объективно больше нужен ремонт. Надо помнить, что тариф на квартплату не пересматривался в Херсоне 9 лет. Кабмин рекомендует 6,50 грн, а у нас 1,20 грн. И для того, чтоб не собирать денег с людей на поддержание в надлежащем состоянии их частной собственности, которой и являются ОСМД, постоянно существуют попытки закрывать их проблемы за счёт бюджета. Но параллельно простой пример: частный дом вам никто не ремонтирует за бюджетные деньги. Мы, конечно, подставляем плечо, где можем, но возможности бюджета ограничены.
Предыдущие годы мы говорили, что у нас приоритет - это дома, которые готовы софинансировать ремонт. Но таких домов было катастрофически мало. Безусловно, этим путём идти надо, но сейчас людям очень тяжело, мы это понимаем и не можем их оставить без поддержки. У нас более 1500 многоэтажек в городе, на каждую примерно надо более 10 миллионов. Это нереальные для нашего бюджета суммы, чтоб вот так отремонтировать все и сразу. Ну вот вчера и возникла мысль такая: раз депутаты не могут договориться - мы перебросим все эти деньги, например, на дороги".
"Понятно, что все депутаты хотят на свой округ побольше. Хотя они избраны по одному многомандатному округу - городу Херсону, и это деление на округа очень условное. Думаю, что все-таки титульные списки примут, депутаты тоже понимают, что это нужно делать," - подытожил мэр Херсона.
Кстати, титульные списки ранее всегда были закрытой темой. О том, как они формируются, по каким критериям туда отбираются дома - всегда было "тайной за семью печатями" для жителей города. Сейчас ситуация изменилась. Информация есть в открытом доступе на сайте мэрии, где каждый желающий может с ней ознакомиться или получить, направив соответствующий запрос.