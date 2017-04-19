Владимир Миколаенко о титульных списках: Мы перебросим все эти деньги на дороги

Попасть в титульные списки - это мечта практически всех жильцов многоквартирных домов, которым необходим капитальный ремонт. Ведь наличие дома в "титуле" означает выделение средств из городского бюджета на решение важнейших для жителей проблем: ремонта крыши или системы отопления, лифта или внутридворового проезда. Но, желающих много, а денег мало. Поэтому приходится многим ждать реализации своей мечты годами. Вполне закономерно, что представители общественности Херсона взялись контролировать процесс формирования титульных списков.

Но вчерашнее заседание Исполкома, на которым планировалось утвердить титульные списки домов, ремонт которых будет профинансирован из бюджета, закончилось конфликтом между Херсонским городским головой, членами Исполкома и представителями ОСМД города. "Политическая Херсонщина" уже писала об этом.





Почему так произошло, корреспондент ХЕРСОН онлайн попросил прокомментировать Владимира Миколаенко:





"Титульные списки не приняты потому, что в этот сугубо хозяйственный вопрос вмешалась политика. Нужно делать анализ прохождения отопительного сезона, чтоб понимать, как "отработал" жилой фонд. И получать выводы специалистов о том, какой дом больше нуждается.

Общественности, конечно же, надо эту информацию показывать, но практика говорит, что те же главы ОСМД обычно защищают интересы своих домов, а не тех, кому объективно больше нужен ремонт. Надо помнить, что тариф на квартплату не пересматривался в Херсоне 9 лет. Кабмин рекомендует 6,50 грн, а у нас 1,20 грн. И для того, чтоб не собирать денег с людей на поддержание в надлежащем состоянии их частной собственности, которой и являются ОСМД, постоянно существуют попытки закрывать их проблемы за счёт бюджета. Но параллельно простой пример: частный дом вам никто не ремонтирует за бюджетные деньги. Мы, конечно, подставляем плечо, где можем, но возможности бюджета ограничены.

Предыдущие годы мы говорили, что у нас приоритет - это дома, которые готовы софинансировать ремонт. Но таких домов было катастрофически мало. Безусловно, этим путём идти надо, но сейчас людям очень тяжело, мы это понимаем и не можем их оставить без поддержки. У нас более 1500 многоэтажек в городе, на каждую примерно надо более 10 миллионов. Это нереальные для нашего бюджета суммы, чтоб вот так отремонтировать все и сразу. Ну вот вчера и возникла мысль такая: раз депутаты не могут договориться - мы перебросим все эти деньги, например, на дороги".





"Понятно, что все депутаты хотят на свой округ побольше. Хотя они избраны по одному многомандатному округу - городу Херсону, и это деление на округа очень условное. Думаю, что все-таки титульные списки примут, депутаты тоже понимают, что это нужно делать," - подытожил мэр Херсона.





Кстати, титульные списки ранее всегда были закрытой темой. О том, как они формируются, по каким критериям туда отбираются дома - всегда было "тайной за семью печатями" для жителей города. Сейчас ситуация изменилась. Информация есть в открытом доступе на сайте мэрии, где каждый желающий может с ней ознакомиться или получить, направив соответствующий запрос.

Теперь необходимо сделать следующий шаг и превратить процесс формирование титульных списков в прозрачный процесс.









Пока по мнению представителей Общественного движения за развитие ОСМД Херсона имеются следующие проблемы: Во-первых, окончательный список не был согласован депутатами. Во-вторых, ремонт ряда домов из года в год финансируют за бюджетные деньги, а жильцам других домов приходится годами ждать включения в титульные списки. В-третьих, ощущается избирательность бюджетного финансирования. Ходатайства депутатов, которые не входят в промерское большинство игнорируются.

Представители движения ОСМД предлагают создать Группу из представителей исполкома, депутатов и ОСМД для того, чтобы сделать процесс формирования титульных списков более понятным для горожан.