Владимир Молчанов: В титульных списках нет политической коррупции, но есть обычная...

"В частности он написал: "Спробував проаналізувати проект титульних списків, що намедні був забанений на виконкомі, на предмет політичної корупції (розподілу депутатами більшості будинків на користь "своїх" територіальних округів). Безнадійно - 2 сторінки з 10 по загальному і спец фондам, нема системи... Нема у нас при розподілі списків політичної корупції.. Якщо котрийсь будинок образили, а інший, навпаки, ремонтуватимуть вкотре повторно - це з якихось інших причин, а не через наближеність певного депутата до корита.

Натомість корупція звичайна лізе неприкрито, більшість послуг (там де нема слів "капремонт") в межах одних і тих самих підїздів розбито на 2, 3, а то й 4 частини, часто з однаковими сумами. І всі менші за 200 тисяч. Скажи-ка дядя, ведь недаром, прийняття рішень по Прозорро, начальству відданО?"

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При анализе формирования титульных списков многоквартирных домов, которые будут в этом году ремонтироваться за бюджетные деньги, политическая коррупция не выявлена. Но очень хорошо проявляется коррупция обычная, а именно - системная попытка уйти от участия в торгах на "ПРОЗОРРО". Об этом написал на своей странице в Фейсбуке член Громадськой Рады при Херсонском городском голове Владимир Молчанов.





Напомним, что 19 апреля Исполком Херсонского городского совета после жаркой дискуссии городского головы и представителей общественного движения за развитие ОСМД не утвердил титульные списки капитального ремонта жилищного фонда и лифтового оборудования на 2017 года. Главное требование общественности: выработать четкие и ясные подходы при формировании титульных списков с учетом мнения представителей ОСМД и депутатов.



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