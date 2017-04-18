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Про спільну боротьбу кримськотатарського й українського народу проти тоталітарного режиму СРСР - ЗМІ

Херсон став першим містом України, до якого з лекцією про національно-визвольну боротьбу кримських татар завітала історик, кандидат політичних наук Гульнара Бекірова. Цю зустріч зі студентами та школярами Херсона організував Кримськотатарський культурний центр «Куреш». Про це телеканал "Херсон плюс" підготував сюжет у своїх новинах.




«Третій рік підряд проводимо для дітей, старшокласників та студентів, які проживають на території Херсонщини або Криму конкурс на кращі учнівські твори на тему національно-визвольної боротьби з тоталітарним режимом СРСР за свободу - розповідає Ібрагім Сулейманов, керівник Кримськотатарського центру "Куреш". - Теми конкурсу достатньо складні. Й щоб глибше зрозуміти її ми запрошуємо лекторів з усієї України».
Дослідниця Гульнара Бекірова відзначила у своєму виступі, що вчені даремно уникають у своїх дослідженнях теми участі українців у національній боротьбі кримськотатарського народу за свої права та свободу слова, бо історія двох народів тісно переплетена.
Багатьом українців підтримка кримськотатарського народу коштували свободи, а й іноді й життя. Кримськотатарський народ у боротьбі за свої права ніколи не був самотнім.
Й сьогодні під час окупації Криму українці та кримські татари боряться разом за свободу Криму.
"Українці не змирилися з втратою Криму. Боротьба тільки починається - говорить Гульнара Бекірова.  В цьому я - переконана" - розповідається у матеріалі "Громадського вісника Херсонщини"


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