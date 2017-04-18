Яка вона медіа-ситуацію на півдні та сході країни - анонс заходу

Звідки отримують інформацію мешканці Півдня і Сходу України, чи помічають джинсу та пропаганду, якої інформації бракує, а яка в місцевих медіа переважає — про це та інше презентують у спільному дослідженні Інституту масової інформації та GfK Ukraine.



Час та місце презентації:

Херсон: 21 квітня, п'ятниця

11.00

конференц-зал "Конгрес", Я. Мудрого (колишня Радянська), 7





Подробиці:

Експерти Інституту масової інформації моніторили по дев’ять місцевих ЗМІ (два телеканали, три друкованих та чотири інтернет-видання) у восьми регіонах півдня і сходу України (Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса, Миколаїв, Херсон, Сєвєродонецьк, Маріуполь та Краматорськ), на предмет, які теми піднімаються у медіа найбільше, як висвітлюється тема АТО, скільки є “джинси”, якими джерелам інформації найчастіше користуються журналісти.

GfK Ukraine досліджували, звідки саме мешканці сходу та півдня України дізнаються новини, які теми їх найбільше цікавлять, а якої інформації бракує у ЗМІ, хто винен у війні на Донбасі та якого зовнішньополітичного курсу має дотримуватись Україна тощо.



Дослідження проводилось за підтримки Української ініціативи зміцнення громадської довіри (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у січні-березні 2017 р.