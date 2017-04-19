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Берислав: Депутати від Опозиційного блоку виступили проти блокади Донбасу

20 квітня на сесії Бериславської районної ради представник фракції Опозиційного блоку Ярослав Глинянський оголосив заяву від депутатів районної ради, обраних від територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок» щодо прийняття звернення до Кабінету Міністрів України про дотримання Мінських угод рішення.  Як повідомляє прес-служба "Опозиційного блоку" за це рішення проголосувало 19 з 30 депутатів.

Ярослав Глинянський у своєму виступі підкреслив, що революційні методи вирішення політичних питань неприпустимі, а блокада завдає величезної шкоди Україні та її громадянам по обидва боки лінії розмежування - цитує його виступ прес-служба "Опозиційного блоку"

«Ми всі опинилися перед проблемою - підприємства залишаються без легальних контрактів, а їхні співробітники - без роботи і засобів до існування. Хвиля безробіття виштовхує тисячі українців за кордон в пошуках заробітку. Ми вимагаємо від української влади докласти всіх зусиль для припинення блокади», - заявив депутат.

Берислав. Опозиционный блок выступил против блокады

Депутати «Свободи» та «Укропу» відмовилися голосувати за рішення, яке запропонували представники "Опозиційного блоку". 

До відома: подібні заяви вже оголошувалися протягом квітня під час проведення сесій місцевих рад в більше ніж половини районів області.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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