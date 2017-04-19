Бериславські депутати хочуть референдум про заборону продажу землі

Вчора депутати Бериславської районної ради підтримали Заяву фракції "Батьківщини" до Верховної Ради про необхідність проведення референдуму про заборону продажу землі.

Перед початком сесії депутат від ВО "Батьківщина" Сергій Шаповалов оголосив заяву від депутатської фракції Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у Бериславському районі щодо прийняття звернення до Верховної Ради України про необхідність проведення Всеукраїнського референдуму з питань заборони продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні.

Більшістю голосів ця Заява була підтримана депутатами районної ради.

Нагадаємо, що 19 квітня у Києві відбулися збори ініціативної групи щодо організації Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу землі сільськогосподарського призначення.

Учасники заходу проголосували за те, щоб на Всеукраїнський референдум було винесене питання в такому формулюванні: «Чи підтримуєте ви продовження існуючої заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення безстроково?»

Також учасники зборів затвердили склад ініціативної групи чисельністю 10 тис 62 особи.

На посаду уповноваженого представника ініціативної групи з проведення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою обрано голову Асоціації фермерів та приватних землевласників Івана Томича.