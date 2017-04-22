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Дмитро Семен: "Каждый день в Днепр выбрасывается 700 т куриного помета"

Общественный активист Дмитро Семен всерьез обеспокоен засорением Днепра куриным пометом.

Об этом он рассказал на крайнем заседании Общественного совета при Херсонском городском голове.  

"Есть у нас один из крупнейших в Европе птицекомплекс, который находится в 20 км от Херсона (на территории Музыковской ОТГ). Там нет очистных сооружений, и каждый день в окружающую среду выбрасывается 700 т куриного помета. Уже добрались до Херсона, выбрасывают на территории Антоновского поселкового совета. Они хлорами, формальдегидами очищают эти курятники, и потом все это выбрасывают в Днепр",  - рассказал Дмитро Семен.

Общественный активист просит членов ОС обратить внимание на эту проблему.

Отметим, что также Дмитро Семен винит морпорт в загрязнении окружающей среды и призвал членов ОС принять участие в его проверке.

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