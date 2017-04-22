» » Каховка та Нова Каховка можуть остаточно вирішити проблему переробки сміття

Каховка та Нова Каховка можуть остаточно вирішити проблему переробки сміття

В четвер, 27 квітня відбудеться технічна логістична презентація пілотного проекту створення сміттєпереробного комплексу в нижній дельті Дніпра в містах Каховка та Нова Каховка.

Прогнозується, що комплекс буде переробляти у добу до 200 тон твердих побутових відходів та до 100 тон дренажної маси, що містить мул міської системи стічних вод, а також відходів сільськогосподарського виробництва у двох містах - Новій Каховці та Каховці.

В комплексі планується поєднати кращі надбання провідних фірм у галузі управління відходами та використати двох сміттєсортувальних агрегатыв (по одному для кожного міста) для сепарації металів, макулатури, скла, пластику та інших вторинних матеріалів; біогазову станцію сухої ферментації для переробки органіки; системи сушки, подрібнення пластику та переробки його на дизельне паливо. У складі комплексу планується подальше створення підприємства по виробництву сучасних будівельних матеріалів, добрив, агропродукції та ін. Передбачається також використання сонячної генерації для оптимізації структури споживання енергії.

Виробництво є абсолютно екологічно чистим, надасть місту можливість створення нових робочих місць, надходжень до бюджету, залучення інвестицій. 

Презентація буде відкритою для всіх бажаючих. Початок о 9-00

Джерело інформації "Таврійські вісті"


скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Каховка Новая Каховка экология мусор

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica