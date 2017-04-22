Каховка та Нова Каховка можуть остаточно вирішити проблему переробки сміття

В четвер, 27 квітня відбудеться технічна логістична презентація пілотного проекту створення сміттєпереробного комплексу в нижній дельті Дніпра в містах Каховка та Нова Каховка.

Прогнозується, що комплекс буде переробляти у добу до 200 тон твердих побутових відходів та до 100 тон дренажної маси, що містить мул міської системи стічних вод, а також відходів сільськогосподарського виробництва у двох містах - Новій Каховці та Каховці.

В комплексі планується поєднати кращі надбання провідних фірм у галузі управління відходами та використати двох сміттєсортувальних агрегатыв (по одному для кожного міста) для сепарації металів, макулатури, скла, пластику та інших вторинних матеріалів; біогазову станцію сухої ферментації для переробки органіки; системи сушки, подрібнення пластику та переробки його на дизельне паливо. У складі комплексу планується подальше створення підприємства по виробництву сучасних будівельних матеріалів, добрив, агропродукції та ін. Передбачається також використання сонячної генерації для оптимізації структури споживання енергії.

Виробництво є абсолютно екологічно чистим, надасть місту можливість створення нових робочих місць, надходжень до бюджету, залучення інвестицій.

Презентація буде відкритою для всіх бажаючих. Початок о 9-00



