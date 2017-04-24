УГСПЛ відкриває у Херсоні приймальню для мешканців Криму

28 квітня 2017 року о 13.00 в прес-клубі «Новий день» (вул. Преображенська, 26.) відбудеться прес – конференція з приводу відкриття в Херсоні спеціалізованої громадської приймальні УГСПЛ зі справ Криму.

Українська Гельсінська спілка з прав людини є засновником широкої мережі громадських приймалень, які діють майже в усіх областях України. Мета діяльності приймалень – безоплатна допомога людям у захисті їхніх прав та свобод. Серед них є одна спеціалізована приймальня, яка займається виключно питаннями, пов’язаними з окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та захистом прав мешканців Криму.

Кримська приймальня успішно працює в Києві з осені 2014 року. Спеціалізація приймальні – надання первинної та вторинної правової допомоги, захист прав та інтересів в суді по справах будь-якої складності. Для більшої доступності юридичних послуг для мешканців окупованого Кримського півострову в 2017 році почав роботу юрист приймальні безпосередньо в Херсоні.

На прес-конференції юристи розкажуть про те, з якими питаннями до приймальні можна звертатися по допомогу, про основні напрямки діяльності, досягнуті успіхи та подальші плани, а також актуальні проблеми законодавчого врегулювання щодо окупованих територій.

Спікери прес-конференції:

• Ганна Рассамахіна – координатор спеціалізованої приймальні УГСПЛ зі справ Криму;

• Віктор Вуйка – юрист спеціалізованої приймальні УГСПЛ зі справ Криму в Херсоні;

Також очікується виступ представника Херсонського обласного Фонду Милосердя та здоров’я, організації, яка тісно співпрацює з УГСПЛ та приймальнею зі справ Криму.

Організатор: Українська Гельсінська спілка з прав людини.





Діяльність громадської приймальні УГСПЛ зі справ Криму (м. Херсон) фінансується в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Права людини в дії», який виконується УГСПЛ.

Цей захід став можливим завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через USAID. Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу 55 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine



