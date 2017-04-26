Гордєєв вважає, що проблеми ОСББ – проблеми людей

Сьогодні під час сніданку з губернатором в музеї Андрію Гордєєву задав запитання голова ОСББ в Корабельному районі - чи закладена допомога ХОДА для осбб?

Про це повідомляє кореспондент ПХ. Голова ОСББ дав приклад свого будинку - люди звикли давати кошти ЖЕКу, який нічого не робить, а на ремонт криші 2 тис. з квартири просто неможливо зібрати.

На що губернатор порадив не кидати свою справу, подякував за таку відповідальну працю, і сказав, що треба пояснювати людям, що тепер це їх будинок.



