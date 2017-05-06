Улучшить перевозки поможет принятие Программы развития транспорта
Члены рабочей группы по автотранспорту считают, что принятие Программы развития транспорта решит многие городские проблемы в этой отрасли.
Такую мысль озвучила член рабочей группы Людмила Чайка на пресс-конференции в херсонском Кризисном медиа-центре.
«Депутатами была разработана программа развития транспорта на 2017-2019 гг, которая во многом перекликается с теми рекомендациями и требованиями, которые были высказаны людьми в Резолюции по итогам общественных слушаний. Но Программа не была принята. Один из вариантов решения проблемы – еще раз рассмотреть эту программу, вынести ее в профильную депутатскую комиссию, в сессионный зал и объяснить депутатам необходимость ее принятия», - прокомментировала Людмила Чайка.
Напомним, что попытки рабочей группы рассчитать тариф успехом не увенчались.