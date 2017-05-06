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Улучшить перевозки поможет принятие Программы развития транспорта

Члены рабочей группы по автотранспорту считают, что принятие Программы развития транспорта решит многие городские проблемы в этой отрасли.

Такую мысль озвучила член рабочей группы Людмила Чайка на пресс-конференции в херсонском Кризисном медиа-центре.

«Депутатами была разработана программа развития транспорта на  2017-2019 гг, которая во многом перекликается с теми рекомендациями и требованиями, которые были высказаны людьми в Резолюции по итогам общественных слушаний. Но Программа не была принята. Один из вариантов решения проблемы – еще раз рассмотреть эту программу, вынести ее в профильную депутатскую комиссию, в сессионный зал и объяснить депутатам необходимость ее принятия», - прокомментировала Людмила Чайка.

 Напомним, что попытки рабочей группы рассчитать тариф успехом не увенчались.

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