Попытки рабочей группы рассчитать тариф успехом не увенчались

Уже несколько месяцев функционирует рабочая группа, созданная после общественных слушаний по тарифам на общественный транспорт, в которую входят представители общественности, перевозчиком и городского Управления транспорта. Однако рассчитать экономически обоснованный тариф на проезд в маршрутках так и не удалось в силу ряда причин.

Об этом рассказали представители рабочей группы на пресс-конференции в Кризисном медиа-центре.Херсон.

Так, по словам руководителя рабочей группы Ярослава Концевого, тесного сотрудничества с перевозчиками не получилось. Был разработан Меморандум с тремя основными пунктами: улучшение качества перевозок, совершенствование законодательства, общественный контроль. Но предложения к Меморандуму подал только один перевозчик – Корнет-стиль.

«К сожалению, не получилось совместной работы, все-таки было противостояние. Решение по тарифу не является в компетенции группы в силу отсутствия необходимых данных, наши попытки рассчитать тариф успехом не увенчались», - заявил Ярослав Концевой.

Более подробно об этом рассказала член группы Ирина Зоря.

«Рабочая группа на первом заседании просила перевозчиков предоставить все необходимые расчеты. В течение недели предоставили расчеты, и то не полные, «Рембыттехника» и «Корнет-стиль». Причем сами расчеты вызывают много вопросов», - прокомментировала Ирина Зоря.

Так, «Рембмыттехника» в августе давала один расчет, а в январе уже другой – почему-то ниже, чем в августе. Кроме того, у членов рабочей группы вопросы по применению самой формулы расчета тарифа. Отсутствует цифра прибыли, нет единой цифры пассажиропотока.

«В 2013 году расчетом пассажиропотока активно занималась общественность, была создана рабочая группа, которую возглавлял Юрий Пекелис. А в 2017 году пассажиропоток очень уменьшился. В исследовании ХНТУ есть еще и третья цифра пассажиропотока. В формуле по расчету тарифа эта цифра стоит в знаменателе. Чем меньше она будет, тем будет больше сумма тарифа», - рассказала Зоря.

Пытаясь получить дополнительную информацию через статистику, налоговую инспекцию, члены рабочей группы получили отказ, аргументированный тем, что эта информация является конфиденциальной.

«Мы пришли к выводу, что не стоит этим заниматься. Нас сегодня нет возможности говорить об экономической обоснованности тарифа», - резюмировала член рабочей группы.

Также у общественников есть вопросы к городскому Управлению транспорта, на котором почему-то отсутствует экономист и непонятно откуда взялся тариф 5 гривен.

Ирина Зоря рассказала, что предложение рабочей группы для перевозчиков – не зацикливаться на повышении тарифа, а сосредоточить свое внимание, во-первых, на ночных перевозках, где они могут повысить цену (херсонцы согласны платить и 10 гривен, лишь бы в ночное время можно было уехать), во-вторых, ввести так называемый «обычный режим» работы автобусов по графику, а тариф на транспорт, работающий в режиме маршрутного такси, тогда можно будет поднять. У человека будет право выбора – ехать на автобусе дешевле или на маршрутном такси, но дороже. В-третьих, маршрутчики могут поднять вопрос о получении компенсации за перевозку льготников, что на сегодняшний день они делают бесплатно.