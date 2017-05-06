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Представитель «Корнет-стиля»: «Мы против Газелей и за валидаторы»

Единственным представителем фирм-перевозчиков, который не пропустил ни одного заседания рабочей группы по расчету тарифа на автотранспорт, был юрист «Корнет-стиля» Александр Щедров, который поделился своими выводами на пресс-конференции в херсонском Кризисном медиа-центре.  

Так, по его мнению, необходимость создания данной рабочей группы назрела еще  в конце 2015 года, «уже тогда стоило пересматривать всю эту систему, устанавливать новые тарифы и т.д».

«Со многими предложениями общественников «Корнет-стиль» согласен.  Действительно должен быть учет пассажиров, но отрывной билет, как предложил Владимир Молчанов, и создание посредника, которому будет переводиться вся сумма, это, простите, утопия. Мы за внедрение валидаторов (устройство для приёма банкнот, в основном, используется в автоматах самообслуживания - прим.ПХ), мы на этом настаиваем, но финансовое положения предприятий пока что не позволяет им самостоятельно становить эту систему», - прокомментировал Александр Щедров.

Также, по его словам, «Корнет-стиль» готов прямо сейчас изъять транспорт типа Газель с маршрутов, «так как этот транспорт вообще не предназначен для городских перевозок».


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