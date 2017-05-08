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Лише 1 з 5 заяв Анатолія Гриценка виявилася правдою

Колишній міністр оборони, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко оперує недостовірною та маніпулятивною інформацією у своїх публічних виступах. Такий висновок зробили експерти проекту Дослівно, проаналізувавши останні інтерв’ю політика.


Для аналізу експерти відібрали кілька фактів, на які спирався Анатолій Гриценко під час свого виступу. З п’яти проаналізованих заяв політика три мали маніпулятивний характер, одна була неправдивою і лише одна виявилася правдивою.


«Риторика Анатолія Гриценка, як військового, завжди була досить різкою. Проте зараз ми фіксуємо в його заявах великий процент маніпуляцій. Можливо, це пов’язано з бажанням політика бути у фокусі уваги ЗМІ та громадськості», - прокоментував результати дослідження голова Комітету виборців України Олексій Кошель.


Заява: Турчинов пропонує йти і метр за метром відвойовувати. У мене питання: Для чого ти здав?


Факт: Маніпуляція. На початку війни на Донбасі українські збройні сили виявилися не готовими протистояти повноцінній військовій агресії з боку Росії. Однак, не можна покладати провину за це лише на Олександра Турчинова.


Заява: Економіка лежить.


Факт: Неправда. Економіка України вийшла з кризи та має тенденцію до зростання. Четвертий квартал 2016 року Україна завершила зі зростанням ВВП на 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2015-го.


Заява: Утримати такі канали як «плюси» та «Інтер» - збитково.


Факт: Правда. Наразі великі українські канали не приносять прибутку та збиткові для своїх власників.


Заява: Вони (США) жодного разу не говорили слово «російська агресія».


Факт: Маніпуляція. Новопризначена постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі під час свого виступу в Раді безпеки різко засудила «агресивні дії» Росії на Сході України.


Заява: Рівень свободи слова зараз нижчий, ніж був при бандитському режимі Януковича


Факт: Маніпуляція. З 2013 року Україна піднялася у рейтингу свободи преси "Репортерів без кордонів" більше, ніж на 20 позицій.


Джерело: ВГО КВУ

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