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Уже 400 подписей за проведение Общественных слушаний по титулам

Сегодня исполком горсовета Херсона почти без обсуждений проголосовал за откорректированные титульные списки ремонта жилого фонда и лифтов.

Докладывал и.о. директора департамента ЖКХ Владимир Чушак, который сообщил, что проекты прошли комиссию по ЖКХ, которая их поддержала. Каждый адрес сопровождался фотографиями. Об этом  сообщает "Гривна. Новый формат".  


Члены исполкома поддержали проекты практически без обсуждений.

На заседании были общественники и председатели ОСМД, у которых были вопросы. Ирина Зоря, координатор общественной организации «Движение развития ОСМД» и глава ОСМД «Театральный» заявила: списки, которые обсуждаются и которые давали общественникам, разные.


К тому же, по ее словам, не выдерживается критерий не выделять деньги на ремонт в домах, если в течение 5 лет деньги выделялись.


Она сообщила, что общественники инициируют общественные слушания по вопросу формирования титульных списков. Уже есть 400 подписей, их сбор продолжается.



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