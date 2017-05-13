В Херсоне снова будут маршировать за разнообразие и против дискриминации

17 мая в Херсоне пройдет марш «За разнообразие и против дискриминации». Как сообщают организаторы, событие состоится в среду в 14 часов. Место проведения они пока держат в секрете. Марш должен стать завершающим этапом Квир-форума – серии правозащитных, культурных и образовательных мероприятий, которые проходят в эти дни в Херсоне. В оргкомитет форума и марша входят представительницы БО «Иная», ОП ОО "Асоциация ЛГБТ "ЛИГА" Херсон, а так же индивидуальные активисты«Первая в истории Херсона попытка провести уличное шествие в защиту прав ЛГБТ состоялась ровно год назад. Трудно назвать ее достаточно успешной: 4 участником удалось пройти лишь около 10 метров. Но начало было положено.В этом году мы приглашаем всех неравнодушных выйти 17 мая – в День борьбы с гомофобией и трансфобией - на Марш За разнообразие и против дискриминации. Теперь – он инициирован самими представителями ЛГБТ сообщества.Осознавая риски, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы продумать вопросы безопасности, вместе с херсонской полицией. В этот раз – нас будет однозначно в несколько раз больше. Мы уже придумываем лозунги и рисуем плакаты. Мы верим в успех. Мы верим, что повышая нашу видимость, мы не позволяем замалчивать наши проблемы. Верим в то, что дорогу осилит идущий.В этом году наш правозащитный марш состоится практически, сразу после финала Евровидения, которое в эти дни проходит в столице, под девизом «Празнуем разнообразие». Мы пока не чувствуем, что у нас есть поводы праздновать. Но мы хотим права быть разными, и не жить в страхе, не скрываться, не стыдиться себя. Мы хотим этого права не только во время Евровидения, не только в столице, но и в любом городе и поселке, в каждый день нашей жизни.Призываем присоединиться к маршу За разнообразие и против дискриминации всех, кто разделяет эти ценности». – так комментируют предстоящее событие организаторы.