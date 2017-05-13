"Свобода" звинуватила міського голову та депутатів у провалі питання щодо заборони продажу землі

Прес-служба обласної організації ВО "Свобода" розповсюдила заяву, в якій звинуватила Херсонського міського голову та депутатів міської ради у провалі розгляду питання продажу землі сільськогосподарського призначення. Друкуємо текст Звернення:





"Херсонська міська рада не подолала вето міського голови щодо звернення "Про необхідність проведення Всеукраїнського референдуму з питань заборони продажу землі сільськогосподарського призначення в Україні".



На останній сесії Херсонської міської ради було вирішено звернутися від депутатського корпусу до Президента України, парламенту та уряду щодо підтримки заборони продажу сільськогосподарської землі. Але очільник міста Володимир Миколаєнко заветував це рішення. Засідання позачергової сесії міської ради 4 травня через відсутність кворуму не відбулося. Були відсутні депутати фракцій "БПП" та "Наш край", частково ‒ "Опоблоку", "Укропу" та "Самопомочі". Для кворуму не вистачило двох депутатів, вже не кажучи про подолання вета.



Член фракції ВО "Свобода" Віталій Урбанський прокоментував ситуацію: "Сьогодні ми стали свідками того, хто переймається питанням збереження українських чорноземів у власності українського народу, а кому до цього байдуже. Те, що не з'явилися представники пропрезидентської партії, навіть не дивує. Але байдужими виявилися й представники решти політичних сил. Херсонці та мешканці области, яка є аграрною, мають бачити це та усвідомити, кого вони обрали в органи місцевого самоврядування. Знати поіменно депутатів, які готові продати українську землю та перетворити в рабів власний народ. Дозвіл купувати землю латифундистам та олігархам замість того, щоби продавати лише державі ‒ прямий шлях до поневолення! Ми, свободівці, і надалі будемо стояти на засадах нашої "Програми захисту українців". Наша земля має бути у власності українців!".





Прес-служба Херсонської обласної організації ВО "Свобода"