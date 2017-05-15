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Правые обещают недопустить марш против дискриминации

Херсонские правые обещают недопустить Марш за разнообразие и против дискриминации, который планируется завтра в Херсоне.
О своих намерениях заявил экс-лидер "Правого сектора" Дмитро Семен.
Об этом он написал на своей страничке в Фейсбуке - сообщает "Громадський вісник Херсонщини".

Напомним, что в мае прошлого года в Херсоне несколько активистов решили провести Марш против дискриминации. На площадь Свободу пришло несколько человек, сторонников Марша и около сотни молодых людей под руководством представителей правых организаций, которые воспрепятствовали "маршу" четырех человек. Вместо Марша стороны организовали дискуссии, которая благодаря присутствующим полицейским вцелом носила относительно мирный характер.
В этом году активисты разных общественных организаций решили повторить прошлогодний Марш. Мы об этом писали вчера. Но в отличие от прошлогоднего опыта, организаторы Марша держат место его проведения в секрете. Известно только дата и время.

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