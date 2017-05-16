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Скоро откроется сайт, где можно будет жаловаться на маршрутчиков

 На последнем заседании Общественного совета при мэре заслушали руководителя рабочей группы по расчету тарифа на маршрутки Ярослава Концевого, который рассказал о результатах деятельности группы, а также анонсировал открытие нового интернет-ресурса, с помощью которого можно будет легко и просто составить жалобы на маршрутчиков.

Как отметил Ярослав Концевой, как оказалось многие требования общественности, вошедшие в Резолюцию общественных слушаний по транспорту, уже закреплены в законодательстве, однако отсутствует контроль за их выполнением: водители нарушают график, работают больше, чем положено и т.д.

Многие ждали от рабочей группы расчета тарифа на проезд в маршрутках, но сделать это оказалось невозможным, поскольку отсутствует главная цифра в формуле расчета – количество пассажиропотока. Поэтому пока рабочая группа рекомендует мэру оставить тариф прежним – 3 гривны до того, как он будет экономически обоснованно рассчитан.

Члены группы пришли к пониманию того, что необходимо менять транспортную сеть и вообще модернизировать эту сферу в городе. По словам Ярослава Концевого, ими был разработан Меморандум, который закрепит сотрудничество власти, общественности и перевозчиков в транспортной сфере.

Также голова рабочей группы анонсировал запуск в начале июня специального интернет-ресурса, с помощью которого можно будет просто и быстро составить жалобу на маршрутчиков.

Члены Общественного совета единогласно проголосовали за поддержание выше описанного Меморандума и за то, чтоб делегировать голове ОС Александру Мошнягулу право его подписания.

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