Сьогодні в Білому Домі відбудеться обговорення реформ

22 травня об 11:30 в Херсонській ОДА (площа Свободи, 1 , сесійна зала, 3 поверх) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.Разом із представники місцевої влади, об’єднаних територіальних громад, професійних медичних спільнот, громадських активістів і журналістів ми плануємо обговорити:• як реформа системи охорони здоров’я буде впроваджена в житті громадян на рівні міст та об’єднаних територіальних громад;• які виборчі правила дозволять запустити зміну політичних еліт в країні на національному та регіональному рівні;• як платники податків можуть контролювати, на що витрачаються їхні гроші;• за яких умов влада почує позиції та вимоги громадян і як вплинути на прийняття рішень.• Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я;• Андрій Андрушків, лідер напрямку “Контроль публічних фінансів” Центру UA;• Олександр Ябчанка, експерт з медичної реформи Реанімаційного Пакету Реформ.• 11:30 – 12:00 – Реєстрація та вітальна кава;• 12:00 – 13:00 – Презентація туру та обговорення системних змін;• 13:10 – 14:30 – Паралельні публічні консультації:- з представниками медичної спільноти щодо реформи сфери охорони здоров’я включно з питаннями щодо контролю за використанням публічних фінансів у цій галузі;- з представниками політичних сил та політологами щодо доступу до політики та доступу до прийняття рішень.Легше критикувати, ніж змінювати; шукати «зраду», ніж працювати на «перемогу»; чекати подарунків від влади, ніж самому почати діяти. Реформи реалізуються твоїми руками й саме ти можеш вже сьогодні сказати обґрунтоване «так» чи «ні» щодо того, чи іншого питання. Прийди, вислови свою позицію та дізнайся, що і як ти можеш змінити в своїй країні та громаді! - звертаються організатори у прес-анонсі заходу