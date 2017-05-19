Оппозиционный блок отчитался о 32 тысячах подписей в поддержку своей политической программы

32 тысячи подписей собрали представители "Оппозиционного блока" в Херсонской области в поддержку своей политической программы «Боремся вместе - вместе победим!» - об этом сообщается на странице "Оппозиционного Блока. Херсон" в Фейсбуке. В целом по стране собрано около 200 тысяч подписей.





Подписи граждан собирались в агитационных палатках и в формате «от двери к двери».

Вот основные пункты политической программы, которую намерены отстаивать в "Оппозиционном Блоке" (перечисляем по порядку, определенному в их программе):

Во-первых, прекратить войну и вернуть в Украину мир - через восстановления территориальной целостности, выполнения Минских соглашений и проведении общенационального диалога примирения.

Во-вторых, обеспечить право говорить и слушать на родном языке через предоставление права местному самоуправлению самостоятельно решать как использовать русский и другие языки национальных меньшин и через снятие ограничений русского и других языков национальных меншин.

В-третьих, прекращение "фальсификации истории" через защиту "исторического наследия" и "народной памяти" "от нацистского произвола". "Защитить наши праздники: День Победы, День солидарности трудящихся, Международный женский день", "остановить вандализм и уничтожение памятников", предоставления права гражданам самостоятельно выбирать названия городов, улиц, устанавливать праздники, сохранять свою историю и культуру".

В-четвертых, обеспечить достойную жизнь и работу через отмены "грабительских тарифов", "поднятия минимальной зарплаты до уровня не ниже 4,5 тысячи гривен, пенсию – не ниже 3,5 тысяч гривен". Ну и конечно же "возродить экономику и создать рабочие места".

В-пятых, остановить "репрессии и наступление нацизма", "прекратить цензуру, давление на СМИ и репрессии против оппозиционеров и инакомыслящих", остановить "насаждение человеконенавистничества".





Как видим, основные пункты данной программы достаточно политически радикальные и их декларирование вводит в заблуждение граждан. Например, на сегодня органы местного самоуправления имеют право устанавливать на уровне территориальных общин региональные языки. И они были установлены в свое время.

Или второй пример: никто не покушается на памятные даты. Идет лишь дискуссия в обществе о том, чтобы эти дни не были выходными, но оставались "праздниками". Но это дискуссия, а решение будет принимать парламент. А как же депутаты от "Оппозиционного Блока" будут в парламенте отстаивать эти требования, если они просто не участвуют в голосованиях?

Это означает, что народные депутаты от "Оппозиционного блока" уже сегодня вводят в заблуждение своих избирателей, которые ставят свои подписи под их политическими требованиями, которые или выполняются, или перекручивают реальность ("репрессии" "наступление нацизма") - это реальность на оккупированных Россией территориях. И как можно остановить войну, если военные преступники на оккупированных территориях не хотят прекращения войны? "Оппозиционный блок" предлагает сдаться? Или вести "диалог примирения" с военными преступниками?