На общественных слушаниях по благоустройству приняли предложения Громадськой рады

Сегодня в Херсоне второй раз состоялись общественные слушания по благоустройству. Прошлая попытка власти не увенчалась успехом, поскольку у общественников возникло много вопросов и предложений.

Сегодня Резолюция общественных слушаний была дополнена предложениями Общественного совета при мэре, с которыми подробнее можно ознакомиться тут.

По словам участников слушаний, людей был полный зал, однако это были работники бюджетной сферы города, которые не понимали, о чем идет речь, однако половину дня провели на общественных слушаниях, а не на своих рабочих местах.