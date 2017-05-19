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На общественных слушаниях по благоустройству приняли предложения Громадськой рады

Сегодня в Херсоне второй раз состоялись общественные слушания по благоустройству. Прошлая попытка власти не увенчалась успехом, поскольку у общественников возникло много вопросов и предложений.

Сегодня Резолюция общественных слушаний была дополнена предложениями Общественного совета при мэре, с которыми подробнее можно ознакомиться тут

По словам участников слушаний, людей был полный зал, однако это были работники бюджетной сферы города, которые не понимали, о чем идет речь, однако половину дня провели на общественных слушаниях, а не на своих рабочих местах.

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