Громадськість має свої пропозиції щодо благоустрою, вивезення сміття та конкурсу на надання послуг ЖКХ

Наприкінці квітня Херсоні пройшли громадські слухання по двом темам: з питання благоустрою та вивезення сміття і про зміну порядку проведення конкурсу на надання послуг ЖКГ для багатоквартирних будинків в нашому місті. Організація самих громадських слухань була покладена на міський Департамент ЖКГ, який, як виявилося, не зовсім розуміє, що таке громадські слухання і як їх проводити. Тож у представників Громадської ради при мері виникло чимало питань, а також пропозицій до Резолюцій обох слухань, які озвучив Володимир Молчанов на засідання ГР, яке відбулося в міськраді вчора.

Як відмітив на початку розгляду питання голова Громадської ради Олександр Мошнягул, дивним було саме ведення слухань. Так, на перших слуханнях виконуючий обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства Володимир Чушак, який був головуючим, заявив, що в Резолюцію зміни не вносяться, а на других сказав, що чиновники на питання громадян відповідати не будуть.

«На думку багатьох присутніх, суттєво посилювалися правила з благоустрою. Наприклад, для багатоповерхових будинків – майданчики для контейнерів для сміття за даним документом повинні бути розділені високим парканом, до якого має підніматися зелена рослинність. Такі майданчики повинні бути розташовані не ближче, ніж 20 м до всіх об'єктів загального користування. Це викликало обурення, бо як на твердому покритті, на якому повинні за цими Правилами, стояти контейнери, можна посадити зелені насадження?

Також посилюється відповідальність за порушення правил. З одного боку це вимога закону, але виконати його практично неможливо. Для приватного сектора встановлюються такі вимоги до вигрібних ям, що, як кажуть самі мешканці, при їх впровадження можна буде вільно штрафувати 70% всіх власників приватних будинків», - окреслив ситуацію Олександр Мошнягул.

На його думку, такі питання виносяться саме на громадські слухання, щоб потім представники влади могли сказати, що ці документи підтримали громадяни, що вони за них голосували. Але насправді тих, кого нові правила не влаштовують, виявилося чимало.

Як зазначив Володимир Молчанов, зазначена мета рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення Херсонської міської ради від 31.05.2011 № 221 «Про встановлення Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Херсоні» - «підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан міста» шляхом доповнення існуючих Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Херсоні розділом 11, яким передбачено:

- визначення виконкомом виконавців послуг із вивезення ТПВ(без згадок про конкурсний механізм)

- зобов’язання усіх виконавців всі відходи на полігон (звалище), тоді як в місті діє приватна ініціатива з часткового роздільного збирання поліетиленових відходів.

- прописана вимога до «контейнерів» відповідати «стандартам», яким саме, не уточняється, зокрема не зазначено обов’язковість наявності на контейнерах легкозсувних кришок.

- визначення місць розташування контейнерних майданчиків покладено на власників та балансоутримувачів, тоді як будинки з ОСББ та ЖБК не мають балансоутримувачів, і є об’єктом спільної власності мешканців.

- вимоги до розташування і технічного стану майданчиків є невиконуваними для більшості будинків (відстань від будинку понад 20 м, наявність твердого покриття і вертикального озеленення одночасно), при цьому матеріал твердого покриття не уточнюється, тобто, формально це може бути і щебінь або жорства.

- в разі неможливості виконати вимоги можливі виключення, які дозволяє комісія з представників виконкому та місцевого ЖЕКу (знов дискримінація ОСББ та ЖБК)

- усно на громадських слуханнях представники департаменту ЖКГ зізнались у намірах масово штрафувати «порушників» новоприйнятих вимог.

- проектом не передбачено відповідальні та джерела фінансування необхідних для дотримання вимог реконструкцій.

Представники громади запропонували внести до проекту рішення 8 змін, що повністю змінюють характер документу, зокрема:

- вимоги до якості зроблено реалістичними (відстань замість 20 зменшено до 10 м, негативні наслідки компенсовано конкретизацією вимог до контейнерів мати зсувну кришку, уточнено характер твердого покриття, а вимоги озеленення доповнено альтернативою затінення в інший спосіб без перешкод доступності до механізованого випорожнення у спецтранспорт).

- для уникнення закладених у проекті суперечностей між існуючими законодавчими актами та перевищення влади виконкомом, передбачено визначення виконкомом виконавців послуг на підставі конкурсів, проведених відповідно до затвердженого урядом порядку (власниками чи уповноваженою ними особою).

Головне: всі необхідні для приведення існуючих майданчиків та контейнерів у відповідність до нових вимог роботи та інші закупівлі, нашими пропозиціями шляхом доповнення їх перехідними положеннями, покладено на департамент ЖКГ коштом міського бюджету протягом року. Надалі комунальні новореконструйовані майданчики та новопридбані контейнери з кришками мають передаватися відповідним ЖЕКам чи уповноваженим власниками особам (ОСББ та ЖБК) у відповідальне користування на визначений термін експлуатації, з відновленням у разі втрати чи пошкодження власним коштам утримувача.

Крім того, як розповів Володимир Молчанов членам Громадскої ради, на найближчу сесію департамент ЖКГ також виносить ще один проект «Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, та визначення послуги з вивезення побутових відходів як окремої комунальної послуги», яким з посиланням на 5 законів і три постанови Кабміну, та з «метою впровадження у сферу цієї господарської діяльності конкурентних засад», пропонується … знищити ці самі конкурентні засади, відмінивши Порядок проведення конкурсу на утримання житлового фонду та прибудинкової території, управління будинком, спорудою або групою будинків територіальної громади міста.





Мотив відміни – Порядок суперечить діючому законодавству. Це так, він суперечить, і не тільки тим, що там не зазначена послуга з вивезення твердих і рідких побутових відходів (заради розповсюдження на яку конкурсу все й затіяно), а й тим, що організатор конкурсу згідно з державною нормативною базою –власник чи уповноважена ним особа, а згідно з діючим поки що міським положенням – особа, визначена виконкомом. Відчуйте різницю, так би мовити у найближчих переповнених відкритих баках, що гордо називаються контейнерами.





«Ми рішуче заперечуємо спробу лікувати головний біль гільйотиною, або знижувати на прохання трудящих ціну на хліб з семи гривень до восьми», - зазначив експерт.





Пропонується викреслити пункт проекту рішення про визнання нечинним порядку проведення конкурсу, та замінити цей пункт трьома іншими, якими привести існуючий порядок у відповідність до діючого законодавства, зокрема:





- Додати до переліку комунальних послуг послугу з вивезення ТБО та РПО

- Додати до суб’єктів, що мають право брати участь у формуванні конкурсної комісії місцевий орган Федерації роботодавців.

- Організаторів конкурсу визначати згідно з постановою КМУ № 631 від 27.05.2005, тобто не як «особи, призначені виконкомом», а як «власники/балансоутримувачі чи уповноважені ними особи», що дозволить співвласникам багатоквартирних будинків уповноважувати на проведення конкурсів власні ОСББ та ЖБК.





Після презентації пропозицій члени Громадської ради одноголосно їх підтримали.



