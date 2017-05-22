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Депутаты предлагают установить очередь на капитальным ремонт

Депутат Херсонского горсовета Михаил Чемерис (ВО "Самопомощь") предложил установить  очередь для многоквартирных домов, которым требуется капитальный ремонт и которые имеют право претендовать на бюджетное финансирование этого ремонта.
По мнению депутата, контролировать очередность могла бы постоянная депутатская комиссия ЖКХ. Об этом пишут  "Херсонские факты".

Уже сегодня очередь на капремонты в Херсоне превышает 300 домов. Некоторые из них частично отремонтированы в прошлом году, а сегодня их кровли уже текут.
Секретарь горсовета Елена Урсуленко (Блок Петра Порошенка) предложила не перегружать обязанностями депутатов и оставить формирование очереди исполнительному органу -  департаменту ЖКХ. А депутаты могли бы контролировать данный вопрос. Но депутатская бюджетная комиссия на своем заседании все же проголосовала за передачу полномочий в вопросах титульных списков депутатской комиссии ЖКХ. Вопрос - за сессией.
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