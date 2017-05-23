Райтаровский объяснил отставку вмешательством Рыщука
Николай Райтаровский объяснил причины своей отставки. По его мнению это разногласия с заместителем главы облгосадминистрации, депутатом областного совета Евгением Рыщуком и противодействие в "разбазаривании бюджетных средств".
Его заявление уже прокомментировали Евгений Рыщук и народный депутат Федор Негой.
Об этом Николай Райтаровский написал сразу после сессии Олешковского районного совета, на которой депутаты проголосовали за его отставку: "Дабы развеять все слухи, сплетни и досужие домыслы. Я сделал все, что от меня зависело, чтобы найти общий язык с Евгением Рищуком и организовать совместную плодотворную работу в совете и районе в целом. Но его коррупционные схемы, я поддерживать не собираюсь.
Это и сыграло ключевую роль в вопросе снятия меня с должности главы райсовета. Я категорически не поддерживаю деребан песков и желание бывших регионалов восстановить на должности КП «Олешки» Георгия Журавко. Не найдут депутаты в моем лице союзника в вопросе разбазаривания бюджетных средств, подконтрольными людьми Евгения Рищука. Не поддерживаю и деятельность Ларисы Снигур, в ее желании на посту главы райсовета решать свои личные вопросы за бюджетные деньги".
Это и сыграло ключевую роль в вопросе снятия меня с должности главы райсовета. Я категорически не поддерживаю деребан песков и желание бывших регионалов восстановить на должности КП «Олешки» Георгия Журавко. Не найдут депутаты в моем лице союзника в вопросе разбазаривания бюджетных средств, подконтрольными людьми Евгения Рищука. Не поддерживаю и деятельность Ларисы Снигур, в ее желании на посту главы райсовета решать свои личные вопросы за бюджетные деньги".
Николай Райтаровский отметил, что остается депутатом и намерен и дальше "делать все, что от меня зависит, в части развития нашего района".
Его заявление уже прокомментировали Евгений Рыщук и народный депутат Федор Негой.
Первый - отделался смайликом в комментариях. Второй - оставил подробный комментарий.
Приводим комментарий народного депутата: "З Самого початку я не втручався в роботу влади і ради.Завжди поважав право виборців свого округу .Тому коли почалася тяганина за владу,моє бачення вирішення цього питаня було в наступному.Я як народний депутат обраний по186 виборчому округу прийму рішення більшості народни
з депутатів району як рішення більшості.І будь який тиск для зміни цього рішення буде сприйматися мною негативно!!!!Тому я застерігаю Всіх можновладців обласного рівня від незаконних дій і рішень. Пісочок, лісочок, бережочок -тільки в рамках ЗАКОНА. Це стосується не тільки Олешківського,Гопристанського, Скадовського, Каланчакського, Чаплинського районів але всієї країни".
з депутатів району як рішення більшості.І будь який тиск для зміни цього рішення буде сприйматися мною негативно!!!!Тому я застерігаю Всіх можновладців обласного рівня від незаконних дій і рішень. Пісочок, лісочок, бережочок -тільки в рамках ЗАКОНА. Це стосується не тільки Олешківського,Гопристанського, Скадовського, Каланчакського, Чаплинського районів але всієї країни".
Напомним, что 23 мая Николай Райтаровский был отправлен в отставку голосами 22 депутатов. Вопрос об отставке был включен в повестку дня по инициативе депутата Максима Тертычного ("Оппозиционный блок").Николай Райтаровский избран в районный совет по спискам Блока Петра Порошенка. Евгений Рыщук, депутат областного совета от Блока Петра Порошенка, а в прошлом - депутат Каховского городского совета от Партии Регионов.