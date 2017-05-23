Осуждены организаторы незаконных автобусных перевозок из Украины в РФ через Крым

Херсонский городской суд признал пятерых граждан Украины виновными в организации незаконных автобусных перевозок из Украины в Россию через оккупированный Крым. Они осуждены к 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

«Данные граждане организовали канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в Российскую Федерацию и обратно транзитом через временно оккупированную территорию Украины АР Крым под видом осуществления автобусных пассажирских перевозок. Для реализации преступных намерений в аннексированном городе Керчь злоумышленники использовали закрытый украинскими властями пункт пропуска «Крым» и паромную переправу через Керченский пролив», – говорится в сообщении.





В апреле 2017 года Херсонский городской суд признал их виновными в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины,) и ч.1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) УК Украины.





Нарушителям назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком один год. Решение суда в мае уже вступило в законную силу.





Как сообщалось, 14 декабря 2016 года украинские пограничники совместно с СБУ и прокуратурой прекратили незаконные автобусные пассажирские перевозки из Украины в Россию, которые были налажены через временно оккупированную территорию Крыма. Правоохранители провели комплекс мероприятий по документированию противоправной деятельности группы, наладившей канал незаконной переправки людей в РФ через контрольный пункт въезда-выезда «Чаплынка».











