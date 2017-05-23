У Kherson Art Hub поговорять про етику майбутнього

Наступної суботи- 27 травня відбудеться засідання “філософського гуртка” в Kherson Art Hub, (вул.Гімназична (колишня Червоностудентська), 30А).

Учасниками минулого заняття було запропоновано розглянути необхідний для формування національної ідеї компонент- формування в середовищі українського суспільства нової етики, адекватної сучасності.

Е́тика (лат. ethica, від грец. ήθος — звичай) — наука, що вивчає мораль. Філософська дисципліна, яка вивчає мораль, суспільні норми поведінки, звичаї.

Пропонуємо такі питання для розгляду:

Етика в розумінні Аристотеля. Три форми етики, що були започтковані в елліністичну добу. Аскетизм, евдемонізм, гедонізм.

Етика “під палкою”- релігійне розуміння етики.

Гуманістична етика- погляд з епохі відродження.

Протестантська етика, як дух капіталізму- погляд М. Вебера.

Сучасний стан етики, впливи емансипатичних новітніх теорій, східних світоглядів, й сучасних наукових відкриттів.

Ведучі будуть виходити з позицій Макса Вебера “Протестантська етика, як дух капіталізму”, Тейяра де Шардена “Феномен людини”.

Як завжди, будемо прихильно ставитись до гуманізму, свободолюбства й модернізму.

Критикувати, як завжди- фундаменталістів, консерваторів, та любителів “твердої руки”.

До зустрічі.

Готуємось до інтелектуального бою.

Ведучий - Сергій Демчишин.

Де це відбувається:

Громадський культурний центр Kherson Art Hub, вул.Гімназична (колишня Червоностудентська), 30А

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Вхід безкоштовний.

Контактний телефон: 095 826 92 88.