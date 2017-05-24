Олешкам рекомендують прийняти в ОТГ Раденськ і Костогризове

В рамках місцевої ініціативи з об'єднання громад, 24 та 25 травня, відбулося ряд зустрічей радника голови обласної державної адміністрації з питань соціально-економічного розвитку Олешківського району Кравченко-Скалозуб О.В., керівників структурних підрозділів райдержадміністрації з громадами сіл Костогризове, Раденськ та Козачі Лагері.

Під час зустрічей було охоплено широке коло питань з проведення децентралізації публічної влади, роз’яснено переваги та перспективи, які отримає об'єднана територіальна громада і кожен громадянин зокрема. Про це повідомляє інтернет-видання "Херсонщина за день"

Це можливість формування та управління бюджетом, планування місцевого економічного розвитку та територій, функціонування сфер соціальної допомоги, первинної охорони здоров’я, середньої, дошкільної та позашкільної освіти, культури та фізичної культури й спорту та інше.

Окрім цього, в ході зустрічей були розглянуто питання щодо можливості об’єднання Раденської, Козачелагерської та Костогризівської сільських рад в об’єднану територіальну громаду з центром у м. Олешки.

За підсумками зустрічей було прийнято відповідні рішення, зокрема рекомендувати міській раді, як ініціатору майбутнього об'єднання, включити в перспективний план, крім сіл Козачі Лагері, Підстепне і Солонці, ще й села Раденськ з Костогризовим.