В "Опозиційному блоці" в Каховській міській раді - заміна депутата
25 травня під час чергового засідання сесії Каховської міської ради знов зазнав змін склад депутатського корпусу.
Депутат від партії «Опозиційний блок» Наталія Забалуєва написала заяву про добровільне складання депутатських повноважень. Замість неї депутатом обрано Володимира Мироненко, який є практикуючим адвокатом - повідомляють "Таврійські вісті"
Наталія Забалуєва 1985 р., освіта вища, безпартійна, на час виборів була начальником відділу збуту Комунального підприємства "Каховська керуюча компанія".
За відомостями сайту ЦВК - Мироненко Володимир В’ячеславович народився 28.07.1983 р., освіта вища, член Політичної Партії "Опозиційний блок", Адвокат, місце проживання: Херсонська обл., м. Каховка.
Фракція "Опозиційного блоку" одна з двох (разом з фракцією Блока Петра Порошенка) найбільших фракцій в міській раді. Має вісім депутатів.