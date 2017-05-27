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В Клайпеде открыли IV Балтийско-Черноморский экономический форум

24 мая в литовском городе Клайпеда состоялась первая часть IV Балтийско-Черноморского экономического форума. Мероприятие началось с торжественного поздравлений и вручения херсонским городским головой Владимиром Миколаенко флага Херсона мэру Клайпеды Витаутасу Грубляускасу.


Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета.


После этого участники форума перешли к обсуждению ряда важных вопросов и проектов. Среди них - стратегия развития города Клайпеда, некоторые принципиальные нюансы при ее составлении и необходимости некоторых корректировок. Значительное внимание было уделено важности морского порта в развитии города.


По завершению дискуссии был подписан меморандум о сотрудничестве между Клайпедским государственным морским портом и Херсонским морским торговым портом. Для эффективной координации реализации указанных в меморандуме намерений, стороны определили координатором Балтийско-Черноморский экономический форум в лице председателя его правления Виктора Попова.


Клайпедский государственный морской порт является одним из самых мощных и таких, которые эффективно развиваются портов Европы. «Мы всегда открыты для наших херсонских друзей, и готовы встречаться и обсуждать как совместные проекты, так и возможности предоставления нами помощи по использованию имеющегося в Клайпедского порта опыта эффективного реформирования то развития», - отметил генеральный директор Арвидас Вайткус.


Во время второго блока вопросов обсуждались совместные проекты, которые инициированы и будут реализовываться в Херсоне. В частности, обсужден проект в области ЖКХ Клайпедского предприятия CIVINITY, старт которого в Херсоне запланировано в этом году, и перспективы развития солнечной энергетики на Херсонщине и в целом в Украине. Проект по совместному производству солнечных панелей реализовываться литовским предприятием Global BOD Group.

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