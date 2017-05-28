Завтра прес-конференція «Кожна дитина – особистість»

31 травня о 14:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться прес-конференція з теми «Кожна дитина – особистість. Соціальна адаптація людей із синдромом Дауна на Херсонщині». Під час прес-конференції Ви дізнаєтесь про перші результати проекту «Інформаційно-просвітницький тур «Кожна дитина – особистість», а також про успіхи фотовиставки «46+: Я – людина! Я – не синдром Дауна!», яка встигла побувати не тільки в Херсоні, але й у Вінниці. Ірина Ханікова – керівник проекту – разом із іншими учасниками розкажуть, яких показників досягли в процесі реалізації проекту, а також поділяться власним досвідом адаптації «сонячних» діток в українському суспільстві.

Спікери:

• Ірина Ханікова — керівник проекту «Інформаційно-просвітницький тур «Кожна дитина – особистість»

• Олександр Андрющенко — фотохудожник, учасник проекту;

Люди з синдромом Дауна, або, як їх іще називають, «сонячні люди», вже давно є повноцінними членами цивілізованого суспільства. Але в Україні наразі процес соціальної адаптації дітей та дорослих людей із синдромом Дауна триває.

Народження дитини із синдромом Дауна, як стверджують медики, не залежить від способу життя батьків, звичок і стану здоров’я: генетичний збій може відбутись у будь-якій родині, в незалежності від географічних зон чи культури. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожне 700-те немовля в світі народжується із синдромом Дауна.

Проте медицина не ставить на меті постійне лікування «сонячних» дітей – скоріше, їхню соціальну адаптацію. І саме соціальна адаптація є результатом кропіткої праці не лише психологів і викладачів, а в першу чергу, батьків.

Запрошуємо усіх небайдужих послухати і отримати корисну інформацію, а також зазирнути у світ мистецтва: синдром Дауна очима фотохудожника.

Прес-конференція відбувається в рамках проекту «Інформаційно-просвітницький тур «Кожна дитина особистість», що реалізується ГО «Сонячні діти Херсонщини» в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», який адмініструється БО «Фонд громади міста Херсон «Захист» і ГО «Центр «Жіночі перспективи» за фінансової підтримки Європейського Союзу”.

Запитання стосовно проведення прес-конференції: Євгенія Вірлич, e.virlich@gmail.com, тел.: 050-594-30-65, 097-314-38-70