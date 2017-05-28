Як херсонці захищають свої права? У четвер розкажуть юристи приймалень УГСПЛ

1 червня об 11:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться прес-конференція з теми "Захист прав людини на Херсонщині – реальні історії як херсонці захищають свої права". Презентація реальних історій з життя звичайних громадян, які звернулись по допомогу до юристів громадських приймалень Української Гельсінської спілки з Прав Людини і відстояли свої права. Позитивні приклади з практики юристів мережі приймалень увійшли до збірки успішних історій, яку презентуюсь під час прес-конференції. Ознайомитись з виданням зможе кожен охочий.

Спікери:

• Олена Старюк — Координатор громадських приймалень УГСПЛ у Херсонській області, керівник громадської приймальні БО "Фонд милосердя та здоров'я"

• Олександр Токаленко — юрист громадської приймальні УГСПЛ, ХОО КВУ;

• Віктор Вуйка — юрист спеціалізованої громадської приймальні УГСПЛ з питань Криму у м.Херсоні

Громадські приймальні УГСПЛ – унікальна мережа організацій, діяльність яких спрямована на допомогу людям у захисті їхніх прав та досягненні позитивних змін у сфері прав людини в країні.