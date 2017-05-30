Новокаховська міська рада не може впливати на рішення громади Таврійська "піти" з Нової Каховки

Суд Новокаховській міській раді відмовив у задоволенні адміністративного позову до Таврійської міської ради про визнання незаконними та скасування рішення щодо створення Таврійської об'єднаної територіальної громади разом із Кам'янською сільрадою Каховського району. Рішення про це вступило у законну силу, а комунальна преса про це навіть й не повідомила громадськість - про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці каховський журналіст Олег Батурін





Ось, писав: суд встановив: "Новокаховська міська рада не є суб'єктом зазначених правовідносин, а твердження представника Новокаховської міськради про те, що оспорювані ними рішення не були погоджені з Новокаховською міською радою та на те, що Новокаховська міська рада мала приймати участь в громадських обговореннях, але не була повідомлена відповідачами належним чином про проведення таких дій та прийняття таких рішень, суперечать вимогам чинного законодавства та відповідно не можуть бути прийняті до уваги при ухваленні судом рішення. Не відповідає вимогам чинного законодавства також позиція Новокаховської міської ради про те, що оспорювані рішення могли бути прийняті тільки після завчасного внесення змін до меж м. Нова Каховка та меж Каховського району".





А скільки було щодо цього розмов, скільки газетної площі в комунальній газеті було присвячено тому, які тварюки сидять у Таврійській міській раді. Проте за 2 місяці після того, як рішення суду набрало законної сили про це чомусь НІ-ЧО-ГО не повідомила газета Новокаховської міської ради".





Нагадаємо: Таврійська міська рада, яка входить до складу Новокаховської міської ради, вирішила вийти зі складу Новокаховської міської ради та об'єднатися із Кам'янською сільською радою Каховського району. Якщо ця ініціатива буде реалізована, то економіка Нової Каховки зазнає серйозних втрат. Щоб цього не допустити, Новокаховська міська рада направила позов до суду.