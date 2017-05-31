Нардеп Співаковський звертається до мера, прокурора та керівництва обласної поліції щодо херсонських доріг

Народний депутат Олександр Співаковський незадоволений станом доріг в Херсоні.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Сьогодні пройшов по вулиці Кримській від вул.Чорноморськоі до Видригана. Знову побачив знущання над Херсонськими дорогами. Без огорожі, без розміщення інформації про дозвіл, про виконавця, про терміни виконання. В зв'язку з цим роблю офіційний запит до мера міста Володимира Васильовича Миколаєнка, до прокурора області, до керівництва національної поліції області відповісти на поставлені вище питання. А головне - до яких пір місцева влада так буде не поважати своїх мешканців. Відноситися до них таким цинічним чином??? Чи знову буде чекати доки громадяни не підуть на майдан. Звертаюсь до Вас Володимир Васильович. Ми Вас обирали. Я особисто виступав за Вас як за людину для якої інтереси простої людини понад усе. Знайдіть волю для того, щоб Херсонці пишалися нашою інфраструктурою!!!", - написав народний депутат.