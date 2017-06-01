Анонс круглого столу. Як програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів допоможе громадам?

Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень разом з партнерами з Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» http://probudget.org.ua запрошує на обговорення перших результатів запровадження в області програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів. На круглий стіл запрошуються представники влади, депутатського корпусу та громадськості міст Херсон, Каховка та об’єднаних громад області.

Модератори круглого столу керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул, та представник «Фонду розвитку міста Миколаєва» Тетяна Золотухіна.

Як відомо, з 2017 року формування бюджетів міст обласного підпорядкування та об’єднаних громад відбувається за програмно-цільовим методом, який передбачає планування всіх бюджетних видатків на підставі чітко визначених показників; своєчасну та якісну звітність про виконання всіх програмних завдань; відкритість та прозорість бюджетного процесу.

Захід відбудеться 6 червня 2017 р. з 10-00 до 12-00 у Конгрес Холі (вул. Ярослава Мудрого 7, м. Херсон).

Круглий стіл проводиться в рамках проекту «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5-ти областях півдня і сходу України», якій реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

В межах проекту буде проведе номоніторинг доброчесності впровадження програмно-цільового методу (ПЦМ), ефективності витрачання коштів місцевих громад в 20 пілотних громадах із п’яти областей півдня і сходу України. В Херсонській області моніторинг буде проведено в містах Херсон та Каховка, та у двох об’єднаних громадах.



