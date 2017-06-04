Лидер Kherson Art Hub Леонид Ежуров: депутаты должны снять вопрос о приватизации с рассмотрения

Вчера мы уже писали о ситуации, сложившейся вокруг культурного центра Kherson Art Hub. Его лидер Леонид Ежуров на своей страничке в Фейсбуке «разложил по полочкам» все, что происходило в последние дни. Публикуем его текст ниже.

«Не совсем вкратце расскажу о всем, что творилось вокруг Иллюзиона (и что творили мы) в последние дни. Дабы по возможности избежать неправильных толкований. Как минимум моей позиции.

Вчера состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам управления объектами коммунальной собственности Херсонского областного совета. Был поднят вопрос и по Иллюзиону.

Напомню, что у нас были опасения в связи с тем, что с территории Иллюзиона оперативно вывезли фильмофонд (11-го мая, https://www.facebook.com/ezhurov/posts/10212992689038549) и что нас за неделю до сессии активно звали перебраться в бывший ДКТ, а сегодня (за 3 дня до сессии) вопрос подымался с формулировкой "Про реализацию решения заседания глав фракций относительно размещения общественно-культурного центра Kherson Art Hub". Появился закономерный вопрос, что это за решение такое. О котором, примечательно, даже депутаты не в курсе. И даже главы фракций.

Для объективности должен заметить: после того, как вопрос сняли с повестки дня на апрельской сессии, глава областного совета Владислав Мангер дал обещание, что нас никто не «попросит» из Иллюзиона, если мы только сами этого не захотим. Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=SU6cFfCXwG4. Это здорово, что нас так приняли и Владислав Мангер дал свое слово. Но, так вышло, что определенное недоверие у нас не персонализированное, а в целом к системе имеется - в городе и области, за n-ое количество лет, большинство коммун.объектов были проданы, и проданы за бесценок людям связанным с депутатами. Да и, глава облсовета, на наш взгляд, это все-таки не весь облсовет и позиции у депутатов могут быть разные и по этому вопросу большинство может проголосовать «по-своему». Плюс еще постоянно курсирует (хотелось бы верить, что фейковая) информация о том, что судьбу Иллюзиона «порешали». И там будет то ли многоэтажка, то ли складские помещения. Вот еще одно видео (непосредственно с заседания комиссии): https://www.youtube.com/watch… .

Логично, что мы напряглись и ввиду поднятия столь стремительного вихря событий, наличия противоречивой информации и столь загадочного вопроса в повестке дня, решили, что крайне необходимо известить херсонцев, что творится нечто странное и Иллюзион таки могут, не смотря ни на что, отобрать у громады и приватизировать. Попросили всех, для кого имеет значение, есть ли Иллюзион на карте или нет, отозваться, проявить себя. Как сказали некоторые друзья - время, место и дата были выбраны неудачно. Поэтому вдвойне здорово, что мы все равно оперативно и массово собрались и вместе провели позавчерашний вечер у стен культурного центра. Это была не акция протеста, не митинг, а скорее такая творческая встреча (мы рисовали вместе плакаты, общались и составили живую цепь людей, которые, в случае чего, готовы боронить культурный центр). Какой центр, такая и акция :))

Но кроме этого, мы смогли за полтора часа собрать 80 подписей граждан Херсона против поднятия вопроса о приватизации.

Вчера, 6-го июня, мы уже встретились небольшой компанией активистов на площади Свободы (у облсовета/обладминистрации). Постояли с написанными у Иллюзиона плакатами и пошли следить за тем, как проходит заседание комиссии. Подождали немало. Наш вопрос стоял под номером 37))

Глава облсовета начал с полушутливого упрека, что изменилось после того, как он дал обещание, что не даст выгнать Арт Хаб из Иллюзиона в апреле. Упрек вполне законный, но наша мотивация описана выше. Я немного промямлил про то, что нас сюда привело (что-то в облсовете случается с моей и так несовершенной риторикой, есть над чем работать).

Артур Овсепян (дир.управления развития объектов совместной собственности тергромад области) признался, что это он автор формулировки повестки дня и нашего вопроса. И что был в полной уверенности, что мы согласились на переезд в ДКТ. Кстати, на заседании фракций он почему-то сообщил, что в Иллюзионе работает 6 человек. Допустим, 3 вахтера, которые охраняют территорию + я на полставки. А кто остальные??? Учитывая, что дворника и уборщицы у нас нет (убирают вахтеры и я).

!!! Важно: депутат Александр Шумей, который заглянул на комиссию, заметил интересный факт, что вопрос (о включении в списки на отчуждение ком.собственности) на прошлой сессии был снят не совсем по процедуре (за его снятие депутаты не голосовали). Юридически он как бы повис в воздухе и может быть актуализирован в любой момент. Поэтому, чтобы активисты Арт Хаба не чувствовали себя, как на пороховой бочке, Александр Шумей предложил включить в повестку дня вопрос о том, чтобы депутаты сняли этот вопрос с рассмотрения по процедуре. 4 из 7 голосов – за. Но так как решение комиссии имеет рекомендательный характер, то теперь этот вопрос должен быть вынесен на сессию и уже на сессии будет принято решение исключать объект из списка на приватизацию или нет (на данном этапе - хотя бы до конца 2017-го).

Тем не менее, результат голосования на профильной комиссии это уже небольшая победа.

Что нам теперь делать? На самом деле, оочень многоо. Нашей рабочей группе придется разобраться в юридических тонкостях и предложить областному совету, в каком юридическом статусе оптимально существовать культурному центру. Предложить каким образом сделать центр более эффективным и как те идеи и проекты по освоению пространства от «группы ревитализации» можно включить в уже написанную стратегию центра (явно нужно ее оперативно дополнить). Нужны разные источники финансирования. Нужна архитектурная экспертиза, относительно того какие объекты на территории являются аварийными. И многое другое.

Спасибо, что вы с нами. Точнее, что мы вместе!»