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Жители города - за сохарнение Kherson Art Hub

 Вчера возле стен кинотеатра "Иллюзион" (ул.Гимназическая (бывшая Красностуденческая), 30 А), где сейчас находится культурный центр Kherson Art Hub, прошла мирная акция - за сохранение здания арт-хаба.

Призывая херсонцев прийти на акцию, активисты культурного центра написали в социальных сетях следующее:

"Kherson Art Hub снова в опасности. Депутаты областного совета нам настойчиво предлагают переехать в Дворец молодежи (ДКТ). А Иллюзион и всю прилегающую территорию отдать на приватизацию!!!

Мы хотим проинформировать депутатов областного совета, что для нас крайне важно и ценно сохранить самый старый херсонский кинотеатр. С которым у огромного количества херсонцев есть свои особенные, личные истории, открытия в мире искусства. И в котором вырос и сформировался (полностью по инициативе молодежи и без какой-либо поддержки извне) наш культурный центр Kherson Art Hub.

Мы предлагаем встретиться 5-го июня (понедельник) в 18:00 у кинотеатра Иллюзион. Мы покажем свою сплоченность и позицию. Что нам не безразлично и мы готовы отстаивать свое право на культуру, свое право быть достойными людьми, а значит, не позволить отдать на очередную волну приватизации все, что нам дорого. Здание и территория должны остаться в собственности общины. И необходимо навсегда (!!!) исключить Иллюзион из списков объектов, которые готовят к отчуждению коммунальной собственности.

Этой акцией мы ни коим образом не пытаемся обидеть, или высказать свое неуважение к кому-либо, но информируем, что мы будем бороться за Иллюзион. К нам стоит прислушаться".

Несколько десятков херсонцев присоединились к акции.     Ниже размещаем видео мирной акции (автор - Андрей Жнивин): "В кои-то веки у известного и популярного в 90-е годы Иллюзиона появился шанс на счастливое будущее, шанс превратиться в центр современной культуры, в котором элитное и умное кино конечно же будет занимать достойное место. Концепция центра озвучена. Название «Арт-Хаб» (он работает в Херсоне уже больше года) известно во всех культурных городах Украины. «Арт-Хаб» – важнейший элемент современного города. Территория бывшего кинопроката позволяет развивать и театр, и авторское кино, и перформативные искусства, проводить философские клубы, научные и культурные лектории. А главное – каждый может заняться здесь любимым делом, найти единомышленников, поработать в покое над своим арт-проектом, помочь другу, передать знания, провести мастер-класс и т.п. Но… эта же самая территория у кое-кого возбудила животный интерес. У этого кое-кого, видно, «пожрать», «поспать» и «погулять» – главные цели в жизни. Херсон для него – лишь источник наживы. Таким животным место в зооуголке Гидропарка, а не в облсовете, где должны заботиться о развитии города и области, а не об уничтожении последних очагов культуры с применением всего арсенала своих юридических и финансовых возможностей. Это подло и преступно. Продать участок сейчас – проще всего, но исправить такую ошибку в будущем будет невозможно. В центре культурного города должен быть центр культуры, иначе этот город продолжит своё мрачное превращение в город жлобов.

Борьба только начинается, присоединяйтесь!" - со страницы херсонской организации Urban Re-Public в Фейсбуке.

Также лидер Kherson Art Hub Леонид Ежуров сообщил, что к поддержке культурного центра присоединилась команда «Укрскарги». Это бесплатный сервис, который сделали херсонцы для того чтобы упростить процедуру написания обращений и жалоб. В первую очередь, в органы местной власти.

Все небезразличные к судьбе «Иллюзиона» заполнили шаблон заявления, которое сегодня  было распечатано и передано в облсовет.

Сегодня состоистя заседание комиссии по развитию коммунальной собственности, на котором будет рассматриваться данный вопрос, через 3 дня - сессия областного совета. Активисты стараются всеми силами отстоять свое право на культурный центр.

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"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

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