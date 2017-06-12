Як мешканці Херсона оцінили безпеку міста? Дізнаємося завтра

15 червня «Громадський центр «Нова генерація» презентує результати дослідження щодо оцінки безпеки міста мешканцями Херсона. Також автори дослідження запропонують для обговорення кроки, покликані покращити взаємодію поліції, органів місцевої влади та громади, щоб краще попереджати злочинність, посилити правопорядок та місцеву безпеку.

«Громадський центр «Нова генерація» проводив дослідження у партнерстві з п’ятьма іншими громадськими організаціями протягом січня-квітня 2017 року в межах проекту «Безпечне місто». Дослідження базувалось на інтерв’ю34 учасників 4 фокус-груп: активістів, молоді, жінок та батьків дітей різного віку, на індивідуальному («face to face») опитувані 300 осіб та он-лайн опитуванні 49 осіб.

Запрошуємо до участі представників патрульної поліції м. Херсон, представників виконкому Херсонської міської ради, депутатів Херсонської міської ради, голів районних у місті рад, голів ОСББ та ОСН, представників громадських організацій та представників ЗМІ.

Реєстрація ЗМІ: через електронну пошту newgenerproject@gmail.com або за телефоном 0983343951, Наталія Дорофеєва координаторка проекту«Безпечне місто: об'єднуємо зусилля заради якісних змін у громаді».

Інформація про проект:

Проект «Безпечне місто: об'єднуємо зусилля заради якісних змін у громаді», що здійснюється ГО«Громадський центр «Нова генерація» за підтримки Програмної ініціативи «Права людини і правосуддя»Міжнародного фонду «Відродження», покликаний налагодити сталі зв’язки між поліцією, місцевою владою та громадськістю міста Херсона, запровадити принцип «community policing» через створення комунікаційної тристоронньої платформи та залучити активних членів громади міста до виявлення місцевих проблем у сфері безпеки міста.