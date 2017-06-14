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Херсоні поставили безпеці міста трійку

Середня оцінка відчуття безпеки у Херсоні – 3,13

Про це розповіли представники громадського центру «Нова генерація» сьогодні під час презентації результатів дослідження щодо оцінки безпеки міста мешканцями Херсона в рамках проекту «Безпечне місто».

За результатами дослідження, ннайбільш небезпечно почувають себе респонденти віком від 45 до 59 років.

Серед найбільш незахищених верств населення респонденти окремо виділили дітей жінок та людей похилого віку.

Дослідження базувалось на інтерв’ю 34 учасників 4 фокус-груп: активістів, молоді, жінок та батьків дітей різного віку, на індивідуальному («face to face») опитувані 300 осіб та он-лайн опитуванні 49 осіб. Було опитано 44% чоловіків, 56% жінок.

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