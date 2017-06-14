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Найбільш небезпечно відчувають себе мешканці СМТ

За результатами дослідження щодо оцінки безпеки міста мешканцями Херсона, що провів громадський центр «Нова генерація», найбільш небезпечно відчувають себе мешканці селищ міського типу (40%) та Дніпровського району міста (31%), а наймеш небезпечно – Корабельного району (23 %).

53% херсонців відчувають себе в районі свого проживання скоріш в безпеці, ніж в небезпеці, 20% - скоріш в небезпеці, ніж в безпеці, 14% - в повній безпеці, 8% - в повній небезпеці, 4% важко відповісти.

Дослідження базувалось на інтерв’ю 34 учасників 4 фокус-груп: активістів, молоді, жінок та батьків дітей різного віку, на індивідуальному («face to face») опитувані 300 осіб та он-лайн опитуванні 49 осіб. Було опитано 44% чоловіків, 56% жінок.


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