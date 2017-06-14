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Небезпека – це погані дороги, освітлення та собаки

Херсонці назвали фактори, які найбільше впливають на стан безпеки у місті Херсоні, а також визначили найбільш небезпечні місця в районах.

Так, згідно з дослідженням безпеки міста, яке провів громадський центр «Нова генерація», фактори, які найбільш впливають на стан безпеки у Херсоні, це стан доріг та їх облаштування, порушення правил дорожнього руху та небезпека на дорозі, відсутність освітлення, зграї безпритульних собак, наркоманія/торгівля наркотиками, стихійні звалища сміття.

Небезпечними місцями в районах херсонці вважають пішохідні переходи, парки, закинуті будівлі чи споруди, кафе, бари, ресторани, нічні магазини та клуби.

Дослідження базувалось на інтерв’ю 34 учасників 4 фокус-груп: активістів, молоді, жінок та батьків дітей різного віку, на індивідуальному («face to face») опитувані 300 осіб та он-лайн опитуванні 49 осіб. Було опитано 44% чоловіків, 56% жінок.

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