Херсонщина вже готова прийняти 1000 студентів з тимчасово окупованих територій

Про це під час прямоефірної телепередачі «Від першої особи» на телеканалі «Скіфія» повідомив заступник голови ОДА Андрій Балонь.

Також він зазначив, що освіта для мешканців Криму – це не тільки мирний шлях до його деокупації, а ще й чи не єдиний шлях до європейського майбутнього для кримчан.

Вже у 2017 році абітурієнти з Криму зможуть вступити до українських вишів за спеціальною державною програмою. Це означає, що паралельно із звичайною системою, яка існує з минулого року і передбачає дистанційне навчання в українських школах з наступною здачею ЗНО, абітурієнти зможуть вступити до українських вишів за спрощеною системою та отримати для цього соціальні гарантії, що надаються українською державою. Отже при вступі на бюджет студенти з тимчасово окупованих територій, отримують статус внутрішньо переміщеної особи та будуть забезпечені соціальною стипендією, безкоштовними підручниками та безкоштовним доступом до Інтернету.

Для студентів з Криму та окупованих територій Донбасу передбачено 20 відсотків від усіх бюджетних місць у вишах. На Херсонщині ця квота складає 1000 студентів. На переконання Андрія Балоня, таке квотування унеможливить нерівність між дітьми, які вступають на звичних та на пільгових умовах.

Крім вступу в межах квоти бюджетних місць, абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступити на контрактне навчання. При цьому, отримавши статус внутрішньо переміщеної особи, студент має право на довготерміновий пільговий кредит від держави.

Варто нагадати, що спрощена система здійснюється через освітні центри «Крим-Україна», «Крим-Донбас» та не передбачає здачі ЗНО і подачі документів про освіту. Замість них до освітнього центру необхідно подати лише заяву про вступ та освітню декларацію. Після цього треба здати два обов’язкових екзамени з української мови та історії України та один профільний екзамен за напрямком майбутньої освіти, який визначає виш. У разі, якщо абітурієнт набере при здачі освітнього сертифікату більше 100 балів - вступні іспити він не здає.

В Херсоні діють три освітні центри «Крим-Україна» з 12 відкритих в Україні, на базі: Херсонського державного університету, Херсонського національного технічного університету, Херсонської державної морської академії. Як зазначив заступник голови ОДА Андрій Балонь, на сьогодні йдуть перемовини щодо включення до цього переліку Херсонського державного аграрного університету.

Українські виші вже розпочали прийом документи від абітурієнтів 19 червня, прийом яких продовжиться до 30 вересня 2017 року. Більш розширений "Донбас-Україна", "Крим-Україна" з факультетами та структурними підрозділами (інститути, технікуми, коледжі) можна переглянути/скачати на сайті Міністерства освіти і науки України (розділ Для жителів Донбасу і Криму).

Джерело: сайт Херсонської обласної державної адміністрації