У Херсоні пройде навчання: Як програмно-цільовий метод допоможе ефективності витрачання коштів громад

Запрошуємо місцевих громадських активістів та представників місцевого самоврядування Херсонської області ( м. Херсона, м. Каховка та 2 об’єднані територіальні громади – Великі Копані і Тавричанка Каховського району) та Дніпропетровської області (м. Дніпро, м Жовті Води та 3 об’єднані територіальні громади – Томаківська, Могилівська, Вільногірська) навчитись застосуванню програмно-цільового методу для доброчесності місцевих бюджетів та оцінки ефективності бюджетних витрат.

А саме для:

•Посадових осіб органів місцевого самоврядування — 26-27червня 2017 р

•Представників місцевих громадських груп і депутатів 28-29 червня 2017 р.

У програмі дводенного навчання — роз’яснення «людською мовою»:

•Вимог законодавства України для міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад щодо запровадження програмно-цільового методу та ефективності місцевих бюджетів; практичних аспектів фінансової безпеки та можливостей участі громадськості у бюджетному процесі місцевої громади;

•Методів застосування механізму громадського аудиту доброчесності запровадження ПЦМ та ефективності витрачання коштів місцевого бюджету . Практичні аспекти застосування відповідної методики.

Тренер: — Експерт ГО «Фонд розвиткум. Миколаєва» Тетяна Золотухіна.

По результатам навчання представники пілотних місцевих громад спланують адекватні спільні кроки оздоровлення фінансів своєї громади та протягом 17-18 року отримають відповідну консультативну підтримку від експертів громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети».

Витрати на харчування, проживання та проїзд (автобус, поїзд класу не вище купе) здійснює ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва».

Місце проведення:

КМЦ . Херсон (вул. Пилипа Орлика (колишня 9 січня), буд 30, оф 33. м. Херсон)

Кількість учасників обмежена. При надходженні анкет, що перевищує можливості проекту пріоритет по даті надходження.

Чекаємо анкети– заявки на Школу

до 17-00 22 червня 2017 р. E-mail: fondnikol@gmail.com .

Довідки: Тел (0512) 47-38-79, тел (050) 396-67-52.

Прес-служби ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» та ХОГО «Причорономорський центр політичних та соціальних досліджень».

Навчання буде проведено в рамках проекту «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5-ти областях півдня і сходу України», якій реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» в рамках діяльності Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні»

Мета проекту: запровадити в бюджетний процес 20 пілотних громад із 5-ти областей півдня і сходу України принципи демократичного розвитку шляхом моніторингу доброчесності впровадження програмно-цільового методу (ПЦМ), ефективності витрачання коштів місцевих громад та навчальної, коуч — підтримки партнерських проектів з підвищення ефективності і доброчесності бюджетів пілотних громад, що поєднують дії органів публічної влади та громадські ініціативи.