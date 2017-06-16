MERIDIAN CZERNOWITZ оголошує конкурс для молодих поетів

З 7 по 10 вересня у Чернівцях відбудеться VIII Міжнародний поетичний фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ. Участь в ньому візьмуть автори з Німеччини, Австрії, Швейцарії, Ізраїлю, Ліхтенштейну, Румунії, Молдови, Польщі та України.

Вперше на фестивалі діятиме Міжрегіональна Молодіжна сцена – проект, що реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у рамках конкурсу «Культурна дипломатія задля діалогу». Участь у ній зможуть взяти молоді українські автори (віком до 30 років) з Донецької, Луганської, Закарпатської, Чернівецької, Одеської та Херсонської областей, які пройдуть відбір та вже у вересні представлятимуть свою творчість на VIII Міжнародному поетичному фестивалі MERIDIAN CZERNOWITZ у Чернівцях. Виступ переможців конкурсу можна буде відвідати в рамках фестивалю 7 вересня. Модеруватиме захід Сергій Жадан.

Із кожної з названих областей журі вибере двох учасників. До його складу входять: письменник, музикант і громадський активіст Сергій Жадан, письменник і перекладач Андрій Любка та директор Міжнародного поетичного фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ, культуртрегер Євгенія Лопата. Всього участь у проекті візьме 12 молодих поетів. Тексти переможців будуть перекладені німецькою мовою.

Для того, щоб подати заявку на участь у конкурсі, потрібно надіслати на пошту molodizhna@meridiancz.com такі документи:

1) Заповнену анкету. В темі листа вказати “Meridian Czernowitz-2017”. Анкету для заповнення беремо на сайті hhttp://www.meridiancz.com/blog/meridian-czernowitz-oholoshuje-konkurs-dlya-molodyh-poetiv/.

2) Добірку своїх віршів (українською або російською мовами), що має містити до 20 текстів, які найяскравіше характеризують Вашу творчість.

Дедлайн подачі заявки – 2 липня 2017. Дорожні витрати учасників (квитки на потяг чи автобус в обидві сторони) та проживання у Чернівцях забезпечує організатор.

Результати конкурсу будуть оприлюднені 1 серпня на офіційному сайті http://www.meridiancz.com/ та сторінці https://www.facebook.com/meridiancz

Відеозапрошення до участі в конкурсі від Сергія Жадана: В разі виникнення запитань Ви можете звертатись до прес-секретаря MERIDIAN CZERNOWITZ Лілії Шутяк (shutiak@meridiancz.com) або до представника проекту "Мережа" в Херсоні Євгенії Вірлич (chaklunka@i.ua).

Успіхів молодим поетам Херсонщини і до скорої зустрічі у Чернівцях!

Джерело: сторінка "Інформпростір Херсонщини"