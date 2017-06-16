15% телеглядачів на Півдні і Сході України помічають «джинсу» на телебаченні

15% телеглядачів на Півдні і Сході України помічали приховану рекламу, пропаганду або упереджені матеріали на загальноукраїнських телеканалах, а 12% користувачів інтернету — у всеукраїнських онлайн-виданнях.

Про це свідчать результати опитування мешканців восьми областей Півдня та Сходу України, яке було проведено на початку 2017 року компанією GfK на замовлення Інституту масової інформації за підтримки Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI) та USAID.

Водночас 9% помічали приховану рекламу в місцевих та російських онлайн-виданнях і 8% — на місцевих та російських телеканалах.

В середньому, за оцінкою опитаних, розповсюдженість «джинси» дещо знизилася порівняно з кінцем 2015 року, коли проводились місцеві вибори. Тоді приховану рекламу і маніпуляції помічали 18% на центральних телеканалах, 16% у всеукраїнських онлайн-виданнях. Приєднання у 2017 році до дослідження двох областей (Миколаївської та Херсонської) суттєво не вплинуло на цю тенденцію.

Найбільш критично ставляться до джинси і пропаганди в усіх типах українських медіа на Одещині (18% помічали її) та Луганщині (13%), а майже не помічають такого на Херсонщині та Донеччині (лише по 3%).

Показово, що оцінка мешканцями Півдня та Сходу розповсюдженості замовних матеріалів у місцевих ЗМІ різних видів у цілому співпадає з результатами моніторингу, який проводився експертами ІМІ. Так, за даними ІМІ, найбільше матеріалів з ознаками замовлення було виявлено в місцевих друкованих ЗМІ (6%), в онлайн-виданнях та на телебаченні (по 4%).

Довідка:

Опитування проводилось компанією GfK на замовлення Інституту масової інформації за підтримки Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI) та USAID у січні-березні 2017 р. у восьми областях Сходу та Півдня України (Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська, території Донецької та Луганської областей, які контролюються урядом України). Всього було опитано 15 103 респонденти. Теоретична похибка не перевищує 1% для всієї вибірки та 2,5% для кожної області окремо з вірогідністю 0,95. Перша хвиля дослідження була здійснена у листопаді 2015 — січні 2016 р. та охопила 13 830 респондентів у шести областях Сходу та Півдня України (всі вище згадані, крім Херсонської та Миколаївської областей).





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