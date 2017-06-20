Крымским абитуриентам: информация о поступлении в украинские ВУЗы по упрощенной системе

Вступительная кампания в украинские ВУЗы начинается 12 июля, при этом абитуриенты из оккупированного Крыма смогут поступить в украинские университеты по упрощенной системе. Полную информацию о программе «Крым это Украина» можно получить в 5 местах в Херсоне.

«Непосредственно в Херсоне участие в упрощенном порядке вступления в вузы через образовательные центры «Крым это Украина» принимают участие 3 вуза (Херсонский национальный технический университет - ХНТУ Херсонский государственный университет - ХГУ, Херсонская государственная морская академия - ХМДА). Кроме того, Херсонский государственный аграрный университет - ХГАУ предлагает жителям Крыма упрощенную процедуру ", - отмечает Денис Чистиков, представитель министерства оккупированных территорий в Херсоне.

Для улучшения поиска образовательных центров «Крым - это Украина» для жителей Крыма в Херсоне оптимизируем информацию о них.

Подробную информацию о поступлении в ВУЗы Херсона и Украины можно получить по следующим адресам в г.Херсон:

1. Железнодорожный вокзал, Привокзальная площадь, 3-5.

2. Автовокзал, ул. Полковника Кедровского, 1.

3. Херсонский национальный технический университет, ул. И. Кулика, 130, корпус № 2, каб. № 103. Контакты: +38 (050) 182 93 53 (Viber / WhatsApp) - Кирица Инна Авельевна, руководитель образовательного центра «Крым-Украина».

Сайт образовательного центра «Крым - это Украина» в ХНТУ вы сможете найти здесь, а страничку на Фейсбуке здесь.

4. Херсонский государственный университет, ул. Университетская (40 лет Октября), 27, каб.113.

Контакты: galina@ksu.ks.ua, +38 (0552) 326713, Полякова Галина Николаевна

Сайт образовательного центра «Крым - это Украина» вы сможете найти по этой ссылке.

5. Херсонская государственная морская академия, проспект Ушакова, 20 каб. 114.

Контакты: ksma@ksma.ks.ua, +38 (0552) 49 40 10, Марченко Ирина Витальевна, руководитель центра «Крым-Украина».

Сайт образовательного центра «Крым - это Украина» вы сможете найти здесь.

6. Херсонский государственный аграрный университет, ул. Сретенская, 23.

Контакты: pkksau@gmail.com, +38 (0552) 41-44-30, +38 (095) 115-78-68, Приемная комиссия.

Не входит в круг образовательных центров «Крым - это Украина», но предлагает упрощенный порядок вступления для жителей Крым.